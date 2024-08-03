17761 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية أمام 89 لجنة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لجان امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 / 2024 اليوم السبت، والتى تنتهي في الخميس الموافق 8 من أغسطس الجاري ، كما أكد على انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية ل 1172 طالبًا أمام 9 لجان امتحانية منها 5 لجان للتعليم الصناعي ولجنتان للزراعي ولجنتان للتجاري والفندقي .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بمتابعة سير العملية الامتحانية ، أعلن



وقام "أبوزيد " بمتابعة عدد من مدارس المحافظة ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة لجنة الامتحان بمدرسة عبد العزيز جاويش الإعدادية للبنين ، وذلك بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة ، وأثنى مدير المديرية على انضباط سير العملية الامتحانية والتزام الجميع بتنفيذ التعليمات ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات المركزية بالمديرية أو غرف عمليات الإدارات بشأن امتحانات اليوم ، كما قام بمتابعة لجنة مدرسة الشهيد مرسي مرسي درويش بإدارة شرق .

وكان مدير المديرية قد عقد اجتماعًا موسعًـا بحضور نادية فتحي وكيل المديرية مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ، مشددًا خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بكافة التدابير الوقائية ، وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، لافتًـا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية ، وأكد على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام .



وقال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ (17761 ) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 85 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع للتعليم العام ، وأربع للمهني والتربية الخاصة ، وأصدر تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم ، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة ، وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي .