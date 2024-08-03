وزير التموين ومحافظ مطروح يتفقدان المعرض اللوجيستى لبيع السلع بأسعار مخفضة

مطروح – حسن مشالي

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، خلال زيارة وزير التموين للمحافظة، المعرض اللوجيستي لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 20%، بمنطقة سوق ليبيا، عند أول طريق السلوم.

وتم مراجعة توافر وأسعار السلع المعروضة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، ووجه الوزير بالعمل على توفير البدائل من السلع المختلفة، ودعم زيادة كميات السلع بالمنافذ بشكل دوري.

وأشاد محافظ مطروح، بجهود وزارة التموين في بمطروح، بالتعاون مع المحافظة، من خلال إقامة المزيد من المبادرات للتخفيف عن المواطنين ومنها المعارض الموسمية، مثل معرض أهلا رمضان، وأهلا مدارس، بالإضافة إلي مبادرات تخفيض السلع، في جميع المراكز بإجمالي 35 مبادرة.

وكان وزير التموين ومحافظ مطروح، قد تفقدا عدد من المقرات التموينية ومخبز آلي مطور لإنتاج الخبز المدعم، بمنطقة علم الروم، وتابعا مراحل إنتاج الخبز من الدقيق حتى توزيع الخبز للمواطنين، كما استمعا من المواطنين ملاحظاتهم حول جودة الخبز والالتزام بالوزن.

وأشاد عدد من المواطنين بجودة الخبز المنتج بطريقة آلية، منذ تطوير المخبز من نصف ألى، إلى مخبز يعمل بشكل آلي كامل، والذي حقق سرعة الإنتاج وتقليل الزحام، مع ارتفاع جودة رغيف الخبز المدعم.

واستمع الوزير والمحافظ، لشرح من إبراهيم محمود قبيصي صاحب المخبز، عن مراحل إنتاج الخبز بداية من استلام حصة الدقيق وحتى بيع الخبز للمواطنين، طبقاً للمنظومة التموينية.

وأشاد وزير التموين بجودة الخبز المنتج، وبالطريقة الآلية لإنتاج الخبز، واطمئن على كفاية حصص الدقيق، التي تكفي حصص المواطنين من الخبز، سواء أهالي مطروح أو المصطافين الذين يحق لهم صرف الخبز المدعم ببطاقات التموين، بعد تفعيل إمكانية حصولهم على الخبز من مخابز مطروح على الرغم من أنهم مقيدين في محافظات أخرى، وذلك خلال فترة المصيف، للتخفي على المواطنين.



وزير التموين يشيد بالمعرض اللوجستي للسلع المخفضة في مطروح



وزير التموين يراجع اسعار السلع في مطروح



محافظ مطروح ووزير التموين داخل معرض بيع السلع المخفضة



وزير التموين ومحافظ مطروح يتابعان توافر السلع والخضروات باسعار مخفضة



جولة وزير التموين ومحافظ مطروح