وزير البترول :78% نسبة تقدم الأعمال بمجمع إنتاج السولار

كتب -مروه الغول وهيثم البدرى

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول موقع إنشاء مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط بتكلفة استثمارية 3 مليارات دولار كأحد أهم المشروعات القومية التي ستساعد في تلبية طلب صعيد مصر على المنتجات البترولية وخاصة السولار عالي الجودة وتقليل الواردات ، حيث استعرض المخطط العام للمشروع مع الشركات المنفذة .

و استمع الوزير، إلى عرض توضيحي من المهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك حول تقدم أعمال إنشاء المجمع التي تنفذها شركة تكنيب العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية إنبي وبتروجت ، مستعرضاً في هذا الصدد الموقف التنفيذي الحالي والعمل الجاري على الإسراع باستكمال خطوات الإنشاء وفقاً للبرنامج الزمني ، موضحاً أن نسبة تقدم الأعمال الحالية بالمشروع نحو 78%.



