اليوم السابع
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وزير البترول :78% نسبة تقدم الأعمال بمجمع إنتاج السولار

السبت، 03 أغسطس 2024 02:41 م
وزير البترول :78% نسبة تقدم الأعمال بمجمع إنتاج السولار جولة وزير البترول
كتب -مروه الغول وهيثم البدرى

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تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول موقع إنشاء مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط بتكلفة استثمارية 3 مليارات دولار كأحد أهم المشروعات القومية التي ستساعد في تلبية طلب صعيد مصر على المنتجات البترولية وخاصة السولار عالي الجودة وتقليل الواردات ، حيث استعرض المخطط العام للمشروع مع الشركات المنفذة .

و استمع الوزير، إلى عرض توضيحي من المهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك حول تقدم أعمال إنشاء المجمع التي تنفذها شركة تكنيب العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية إنبي وبتروجت ،  مستعرضاً في هذا الصدد الموقف التنفيذي الحالي والعمل الجاري على الإسراع باستكمال خطوات الإنشاء  وفقاً للبرنامج الزمني ، موضحاً أن نسبة تقدم الأعمال الحالية  بالمشروع نحو 78%.

 







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