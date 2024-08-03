وزير البترول: مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بأسيوط ينتج 70 ألف اسطوانة يوميا

كتب - مروه الغول وهيثم البدرى

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، سير العمل في مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز لشركة بتروجاس ومنطقة تخزينه التي تخدم أسيوط وعدد من محافظات الجنوب.

واستعرض المحاسب محمد فرحات رئيس بتروجاس دور المصنع ومنطقة تخزين البوتاجاز في توفير جانب مهم من الاحتياجات بمنطقة الصعيد حيث ينتج المصنع نحو 70 ألف أسطوانة منزلية وتجارية يومياً، كما توفر قدرات تخزين البوتاجاز بالمنطقة الكميات اللازمة لمصانع تعبئة البوتاجاز في المنيا وأسيوط والوادي الجديد بما يصل إلى 100 ألف أسطوانة يومياً.