وزير البترول: مصفاة تكرير أسيوط تؤمن 70% من استهلاك الصعيد من المنتجات البترولية

كتب - مروه الغول وهيثم البدرى

أجرى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية في مصفاة تكرير أسيوط التي يؤمن إنتاجها نحو 70٪ من استهلاك صعيد مصر من المنتجات البترولية، بدأها بمتابعة العمل في مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين، أحدث المجمعات الإنتاجية بالمصفاة والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية عام 2021، ويمد محافظات الصعيد بنحو 800 ألف طن بنزين سنوياً، مما يقلل تكلفة ومخاطر نقل الوقود بالشاحنات من شمال مصر إلى جنوبها، وتابع الوزير الموقف التشغيلي للمجمع من غرفة التحكم الرئيسية.

وتابع الوزير، عرضاً من الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول حول الدور الذي تقوم به في توفير المنتجات البترولية لصعيد مصر بواسطة المجمعات الانتاجية الثلاث التي تضمها وهي مجمعي التقطير بطاقة تكرير 5ر4 مليون طن سنوياً، ومجمع البنزين عالي الأوكتين، لافتاً إلى تعظيم الإنتاجية خلال العام الأخير من المازوت للمساهمة في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، مضيفاً أنه جار إقامة مجمع تقطير ثالث سيرفع طاقة التكرير إلى 5.9 مليون طن سنوياً، وبلغت نسبة تقدم الأعمال بالمشروع الذي يشمل أيضاً وحدة لإنتاج البوتاجاز 33%.

ولفت الكردي، إلى الجهود المثمرة في مجال الاستدامة البيئية وترشيد الطاقة، حيث تتميز المصفاة بأنها لا تقوم بالصرف نهائياً لنواتج عملياتها بفضل امتلاكها وحدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها في ري 80 فدان لنبات الجوجوبا الذي تم زراعته تحقيقاً للتوازن البيئي ، مشيراً إلى جهود إقامة محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاوات بمنحة من الاتحاد الأوروبي والتي يجري حالياً التصميم الهندسي لها بواسطة شركتي إنبي وبتروجت.

وعرضت شركة أسيوط ماتم من أعمال لرفع الكفاءة وتطوير المنطقة الجغرافية البترولية، وما نفذته من مبادرات مجتمعية لخدمة المحافظة ومنها تزويد المستشفيات العامة والجامعية بالأجهزة الطبية والمساهمة في إقامة مبني الحالات الحرجة والطوارىء بمستشفي الإيمان، ومدرسة سعيد أباظة لكافة المراحل التعليمية التي أقيمت علي أرض الشركة لخدمة القرى والمناطق المجاورة، وتنفيذ حملة لتشجير القرى.



