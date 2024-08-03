وزارة الصحة: ميكنة 50 بنك دم تابع لأمانة المراكز الطبية

كتب وليد عبد السلام



كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مشروع ميكنة 50 بنك دم من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد وذلك بهدف تأمين أعلى مستوى من جودة الخدمات الطبية .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع ميكنة بنوك دم المستشفيات بواقع 50 بنك دم، كمرحلة أولى من إجمالي 62 بنك دم على مستوى مستشفيات الأمانة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم البدء فى وضع خطة زمنية وخريطة بالأماكن المستهدفة من خلال استراتيجية العمل الموحدة وتحقيق التغطية الشاملة لمشروع بنوك الدم

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان : المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع تبدأ من توفير الإمكانيات والآليات الداعمة لمتابعة وإدارة أرصدة الدم ومشتقاته، وذلك لتخفيف العبء على المرضى وفقاً لخطة التنمية المستدامة 2030 - محور الصحة - والتي تهدف لتفعيل آليات نظم المعلومات والتحول الرقمي ودوره الفعال في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري