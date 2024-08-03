وزارة الصحة تكشف 4 نصائح تساعد فى الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء

كشفت وزارة الصحة فى انفوجراف عن 4 نصائح تساعد على الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء والتى تتضمن :
- قم بطهي الطعام جيدًا لقتل البكتيريا الضارة بعض البكتيريا الضارة تكون غير نشطة في الطعام المجمد ولكن عند إذابته تعود البكتيريا لنشاطها
- لا تحكم على الطعام من شكله إذا كان صالح للتناول أم لا معظم الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تسبب لك المرض لا تغير شكل أو رائحة الطعام
- لا تأكل الطعام إذا سقط على الأرض
- يمكن أن تنتقل الكائنات الحية الدقيقة إلى الطعام فورًا وتسبب المرض في بعض الحالات
- يجب غسل الفواكه والخضروات قبل تقشيرها
- غسل الفواكه والخضروات بالماء النظيف يزيل الأتربة والملوثات الأخرى
نصائح تساعد فى الوقاية من الأمراض
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