وزارة الصحة تكشف عن خدمات عيادات المرأة الآمنة.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خدمات عيادات المرأة الآمنة والتى تشمل :

- خدمات الدعم الصحي والنفسي

- الإسعافات النفسية الأولية للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله

- التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف

وأضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عيادات المرآة الآمنة بلغت 18 عيادة حتى الأن بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان).

وأشارت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن العيادات تستهدف السيدات اللاتي يترددن على الوحدات الصحية أو اللاتي تم اكتشاف حالاتهن خلال الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، موضحة أن تلك العيادات تساهم فى توفير مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة، مؤكدة الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادات، فضلاً عن تفعيل نظم الإحالة إلى الجهات الشريكة الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة، فى إطار التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف الدكتور سمير وحيد الدميرى القائم بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للأمومة والطفولة، أنه تم تدريب 341 من مقدمي الخدمة اطباء وتمريض ومثقفات صحيات ورائدات ريفيات من خلال 17 دورة تدريبية علي كيفية التعامل مع الناجيات من العنف وتقديم الدعم النفسي الأولي والإحالة الي جهات دعم نفسى وخدمات اجتماعية مثل المجلس القومى للمرأة وخط نجدة الطفل ووحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية، ووزارة التضامن الاجتماعى المتمثلة فى دور الاستضافة.