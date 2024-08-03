اليوم السابع
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السبت، 03 أغسطس 2024 07:56 م
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نائب محافظ المنوفية يتفقد مستشفى السادات لمتابعة تداعيات الحريق.. صور

السبت، 03 أغسطس 2024 07:48 م
نائب محافظ المنوفية يتفقد مستشفى السادات لمتابعة تداعيات الحريق.. صور نائب محافظ المنوفية يتفقد مستشفى السادات
المنوفية محمد فتحى

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توجه محمد موسى نائب محافظ المنوفية، إلى مستشفى السادات لمتابعة أخر مستجدات الحريف، والوقوف على الحالة الصحية للمرضى واستمرار تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة لهم في مستشفيات الإخلاء.

وزار الحالات بمستشفي السادات التخصصي ومستشفي منوف العام واطمأن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية واستقرار الحالة.

رافقه خلال الزيارة أيمن معاذ، وأحمد أبو زيد عضوى مجلس النواب والدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة والدكتور محمد سلامه مدير عام الطب الوقائي.

وأشار محافظ المنوفية إلي استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية والمعنية علي مدار الساعة للمتابعة اللحظية للحادث وتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية الصحة والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان عام المحافظة لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

نائب المحافظ مع المرضى
نائب المحافظ مع المرضى

 

نائب محافظ المنوفية فى المستشفى
نائب محافظ المنوفية فى المستشفى

 







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