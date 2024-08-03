اليوم السابع
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السيطرة على حريق مخزن بمستشفى السادات فى المنوفية دون إصابات

السبت، 03 أغسطس 2024 12:52 م
السيطرة على حريق مخزن بمستشفى السادات فى المنوفية دون إصابات سيارة إطفاء - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بمدير أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمخزن فى مستشفى السادات بمحافظة المنوفية، ولم تحدث ثمة إصابات بشرية، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد نضال المغربى مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من نشوب حريق بمخزن بمستشفى السادات بمحافظة المنوفية، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، ولم تحدث ثمة إصابات بشرية، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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