مد فترة التقدم لماراثون الابتكارات بجامعة بنها حتى 15 أغسطس

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، عن مد فترة التقدم لماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024، حتى 15 أغسطس ويقام تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ويأتى فى إطار سعى جامعة بنها إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، يستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياه فى ضوء رؤية مصر 2030.

وقال "الجيزاوي"، إن إقامة الماراثون يأتى تنفيذا لرؤية القيادة السياسية التى تولى الابتكارات أهمية كبيرة وتضعهما على رأس أولوياتها لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للعلــــوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتى تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي.

وأشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذى للمجلس التنفيذى للابتكار وريادة الاعمال بجامعة بنها، إلى أن ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024 يستهدف منسوبى الجامعات والمعاهد العليا المصرية (الحكومية – الأهلية – الخاصة - التكنولوجية) وطلاب مدارس التعليم الفنى والثانوية العامة وطلاب مدارس STEM والمدارس التكنولوجية وذلك من خلال 8 محاور رئيسية.

- استخدام الذكاء الاصطناعى لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة.

- استخدام الذكاء الاصطناعى فى المجال الطبي.

- استخدام الذكاء الصناعى فى تحسين أداء الروبوتات الصناعية.

- استخدام الذكاء الاصطناعى لزيادة الإنتاجية الزراعية.

- الذكاء الاصطناعى لإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى حماية البيئة.

- استخدام الذكاء الاصطناعى فى التعليم.

- الذكاء الاصطناعى فى مواجهة تحديات الأمن الغذائي.