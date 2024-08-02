مركز سموم جامعة بنها: استقبلنا 200 حالة تسمم خلال يوليو الماضى

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بجامعة بنها، تقريرا بعدد الحالات التى استقبلها على مدار شهر يوليو الماضى والتى بلغت 200 حالة تسمم.

وكشف مركز سموم جامعة بنها، أنه من بين تلك الحالات 84 حالة تسمم دوائي نتيجة تناول أدوية دون إشراف طبي أو استخدام أدوية دون استشارة وهي النسبة الأعلي من الحالات التي يستقبلها المركز، كما أن باقي الحالات التى استقبلها للمركز على مدار الشهر تنوعت ما بين اختناق غاز ومبيدات حشرية ومخدرات مشتقات بترولية ومواد كاوية وتسمم غذائى ولدغات حشرات.

وأشار المركز، إلي أنه تم تقديم الخدمة العاجلة لكل الحالات وإنقاذ حياتها وبيانها كالتالي 84 حالة تسمم دوائي، و30 حالة تسمم كيماوى، و11 حالة مواد بترولية، و21 حالة غازات سامة، و31 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية، و11 حالة مخدرات، و4 حالات تسمم غذائي، و8 حالات أقراص غلة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.