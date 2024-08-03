كتبت هند مختار

عقب تفقده لعدد من المصانع بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية، خلال جولته الموسعة اليوم بالمحافظة، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى مجمع "مرغم 1 للصناعات البلاستيكية"؛ حيث تفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الأسفنج والبلاستيك.

وفي البداية، أوضح الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن المجمعات الصناعية بمرغم 1 ومرغم 2 تم إنشاؤهما تحت مظلة المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال المشروع القومي لإنشاء 16 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وبتكلفة استثمارية إجمالية وصلت إلى 10 مليارات جنيه لتوفير نحو 4808 وحدات صناعية مجهزة للتشغيل الفوري، في إطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة، وتعميق المكون المحلي.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه تم إنشاء مجمع مرغم 1 للصناعات البلاستيكية على مساحة 25 فدانا، ويحتوي على 240 وحدة صناعية مقسمة إلى عدد 180 وحدة بمساحة 100م2 وعدد 60 وحدة بمساحة 200 م2 بنسبة إشغال 100%.

وقدم السيد/ أيمن السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، شرحًا عامًا حول مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الأسفنج والبلاستيك الذي يقام على مساحة 1000 متر مربع ويمتلك خط إنتاج ويقوم بتوظيف 30 عاملا.

وأوضح أن المصنع يقوم بإنتاج رولات وأكياس بلاستيك سادة ولوف مطبخ من الأسفنج واستانلس ستيل ورقائق ألومنيوم فويل وأكياس الفرن وكذلك الأسفنج الخاص بالمراتب، مؤكدا أن نسبة المكون المحلي تصل إلى 97%، كما يبلغ حجم الاستثمارات 48 مليون جنيه.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الشركة بأن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 624 طنا، وتحقق الشركة مبيعات بـ 155 مليون جنيه سنويا؛ وتستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير؛ حيث تعد السعودية والمغرب وتركيا أبرز الدول التي يصدر إليها المصنع.

وحرص رئيس مجلس الوزراء على تفقُد مكونات المصنع ومراحل الإنتاج المختلفة به؛ حيث تفقّد ماكينة المقص الدائري لتقطيع بلوكات الأسفنج، وماكينة القص اليدوي والأوتوماتيك، وماكينة اللصق، وماكينة اللضم، ومكبس الأشكال



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك بمجمع مرغم 1 (10)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك بمجمع مرغم 1 (11)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك بمجمع مرغم 1



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك بمجمع مرغم 1 (1)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك بمجمع مرغم 1 (3)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك بمجمع مرغم 1 (4)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك بمجمع مرغم 1 (5)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك بمجمع مرغم 1 (6)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك بمجمع مرغم 1 (7)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك بمجمع مرغم 1 (8)