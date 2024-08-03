محافظ المنوفية يتابع حريق مستشفى السادات ويؤكد: لا خسائر فى الأرواح

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حادث نشوب حريق بمستشفى السادات المركزى وذلك عبر تقنية البث المباشر بمركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، للوقوف على تداعيات الموقف الحالى والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وأجرى المحافظ اتصالا مرئياً بوكيل وزارة الصحة ورئيس المدينة من موقع الحادث لمتابعة آخر مستجدات الموقف وأكد أنه لا يوجد خسائر فى الأفراد أو المهمات أو الممتلكات ولا يوجد مصابين، وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحريق نشب بغرفة بدروم المستشفى وتم السيطرة عليه من الحماية المدنية ونتيجة لتصاعد الأدخنة تم على الفور إخلاء 12 حالة من الحضانات ونقلهم لمستشفى هرمل التخصصي.

كما تم نقل 10 حالات عناية مركزة لمستشفى السادات التخصصى هذا فضلاً عن نقل فرق من الأطقم الطبية لمتابعة حالتهم الصحية أول بأول واتخاذ الإجراءات الطبية بشأنهم مؤكداً على أن جميع الحالات بصحة جيدة ومستقرة، ووجه المحافظ بإعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية للمرضى .

وأكد محافظ المنوفية أنه فور تلقى بلاغ نشوب الحريق كان هناك متابعة على مدار الساعة وتم تكليف وكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز السادات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية والأجهزة الأمنية بالتواجد فوراً بموقع الحادث والسيطرة على الموقف .