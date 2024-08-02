الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها فى رفع 13433 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة، للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 13433 طن خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 1 أغسطس الجارى.

ففى مركز ومدينة الإسماعيلية، وصل إجمالى ما تم رفعه من عموم المدينة والقرى الأخرى 1350 طن من القمامة والمواد الصلبة.

وفي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 950 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ الإسماعيلية برفع ما يقرب من 1204 طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

بينما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 685 طن على مدار الأسبوع الماضي.



وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 950 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 590 طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 750 طنا من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 700 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 504 طن من المدينة والقرى وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 5750 طنا من المدينة وتوابعها.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، تم صيانة 45 كشاف إنارة، وتركيب 12 كشاف ليد بقرية الفردان، نفيشة، الحجاز، وعين غصين.

كما قام حي أول بصيانة وإصلاح 6 أعمدة إنارة بعموم الحي، وتركيب 3 كشافات إنارة أخرى بشارع الحرية.

وفي حي ثان مدينة الإسماعيلية، تم تركيب 25 كشاف إنارة بعموم شوارع الحي، وصيانة 8 كشافات، وشد سلك بطول 100متر بشارع الثلاثيني.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بصيانة 7 كشافات إنارة وتركيب 15 كشاف صوديوم و5 لمبات موفرة بالمدينة، وذلك بقري أبوسلطان، الهويس، وفنارة، كما تم شد وتحريب سلك بطول 50 متر قائم.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 60 كشاف إنارة بعموم المدينة، كما تم إصلاح عطل كهربي أمام مدرسة السادات.

أيضًا قامت أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة 44 كشاف وتركيب 9 لمبات ليد بقري أبوخليفة، الشهيد خيري، البياضية، هذا إلى جانب إصلاح عطل كهربائي بقرية الروضة.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة 152 كشافا بمنطقتي أبوناجع والوابورات وطريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية بالمدينة، قرية المحسمة القديمة، ومنطقة أبوحزين والمحطة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بصيانة 33 كشاف إنارة، تركيب 10 كشافات، 7 مجموعات صوديوم، 10 لمبات موفرة بالمدينة وقرى السبع آبار الغربية، المحسمة الجديدة، أبوصوير البلد، والواصفية.

أما مركز ومدينة التل الكبير، فقد قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة بصيانة 115 كشاف إنارة بنطاق المدينة وقطاع تل البلد، منطقة الوكالة، قطاع الحمادة، قريتي أبوعاشور، ووادي الملاك.