فوز فريق جامعة المنوفية بمسابقة "إيناكتس مصر 2024"

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن حصول فريق إيناكتس بجامعة المنوفية على المركز الأول فى مسابقة التنمية المستدامة من الاتحاد الألماني للتعاون الدولي بالتعاون مع إيناكتس مصر GIZ، والتي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع هيئة "إيناكتس" العالمية، بهدف دعم المبادرات الطلابية الهادفة إلى حل التحديات المجتمعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التى تهدف إلى تعزيز المشاريع الريادية ودعم الأفكار المبتكرة لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وقد نافست جامعة المنوفية ضمن 35 جامعة مصرية.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد، أن فكرة المشروع الذي شارك به فريق الجامعة بالمسابقة تهدف إلي حفظ الفواكه من الهدر فى محطات التصدير، وذلك عن طريق تقنية الـsmart labels والتي تعمل من خلال المواد الفعالة المتواجدة بها على حفظ الفاكهة من الفساد عن طريق إطالة عمرها الافتراضي لمدة 21 يوما، يهدف المشروع أيضاً إلي تقليل نسبة هدر الطعام وتوفير نظام تعبئة مستدام للفواكه بحلول 2025.

وأضاف القاصد، أن فريق إيناكتس جامعة المنوفية نجح أيضا فى الحصول على المركز الأول فى مسابقة جهينة للاستدامة بفكرة مشروع تحويل مخلفات الموز والتى تمثل 2.3 مليون طن سنوياً ويتم التخلص منها بطرق غير أمنة مثل الحرق أو إلقاء المخلفات فى مياه النيل مما يوثر سلباً على البيئة والمزارعين إلى منتجات مستدامة للإستفادة من المخلفات بأفضل الطرق وتعزيز أهداف التنمية المستدامة ونشر الوعى في المجتمع.

وأكد القاصد، حرص الجامعة علي دعم المبادرات الشبابية وتعزيز روح الإبتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب، موجهًا الشكر لأسرة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وهيئة مسابقة "إيناكتس" العالمية على التعاون في تنظيم المسابقة، مهنئًا فريق الجامعةالفائز في المسابقة ، مؤكداً أنّ الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بريادة الأعمال وتوفر لطلابها كل الدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة قابلة للتطبيق لخدمة المجتمع والصناعة.

أشرف علي الفريق الدكتور الحسيني عبد الغفار المشرف الأكاديمي على فريق ايناكتس المنوفية والدكتور بسمة محي الدين ويضم الفريق بالجامعة أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف الكليات.

الجدير بالذكر أن منظمة ENACTUS هي منظمة رائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، تعمل على تحفيز روح ريادة الأعمال لدى الشباب، من خلال إطلاق مشاريع تساهم في حل المشكلات المجتمعية، وتتواجد إيناكتس في 33 دولة وتضم أكثر من 1626 جامعة، منهم 62 جامعة وكلية بمصر ، وتنظم كأس العالم السنوي لريادة الأعمال في شهر أكتوبر من كل عام.