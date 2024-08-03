رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى بكالوريوس كلية الهندسة الإلكترونية

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية الهندسة الإلكترونية ، وصرح رئيس الجامعة أن نسبة النجاح بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعيه والتحكم بلغت 90.83%، هندسة الإلكترونيات والاتصالات 95.53%، بينما بلغت نسبة النجاح بقسم هندسة علوم الحاسبات 90,53% .

وقدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم ، ودعا الخريجين إلي مواصلة السعي نحو التميز والإبداع، والإستفادة من المهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم لتحقيق طموحاتهم، متمنياً لجميع الخريجين مستقبلاً مشرقاً، مؤكداً على دعم الجامعة لهم في خطواتهم القادمة للالتحاق بسوق العمل والالتحاق بالدراسات العليا.

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن عميرة عميد الكلية، إلى أن نسبة النجاح ببرنامج الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا بلغت 81.6%، وبرنامج هندسة التحكم الصناعية 93%، بينما بلغت ببرنامج هندسة الاتصالات والشبكات 100%، وبرنامج هندسة الأمن السيبراني وتحليلات البيانات 100%.



