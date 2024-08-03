فرحة أهالى الصافية قرية محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبى بالصعود لنصف النهائى.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع فرحة أهالى الصافية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قرية لاعب المنتخب الأولمبى محمود صابر، ومنذ بدء المباراة لنهايتها كان لنا عدة لقاءات من الأهالى، والذين كان لديهم ثقة فى الله أولاً ثم فى لاعبى المنتخب بالفوز على باراجواى، وبلوغ ربع النهائى، والتى انتهت بنتيجة 5 أهداف مقابل 4 فى ضربات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلى والإضافى 1-1، منهم محمد صالح الشهاوى، وأشقاء بناء عمومة محمود صابر، وأحمد فرحلات، مدير مركز شباب الصافية.

وكانت مراكز شباب المحافظة فتحت أبوابها أمام الجمهور لمتابعة المباراة، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



أهالى الصافية قرية محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبى (1)



أهالى الصافية قرية محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبى (2)