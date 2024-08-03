ظهور العذراء مريم وعلاقتها بالتحاق البابا تواضروس الثانى بكلية الصيدلة

كتب: محمد الأحمدى

أيام قليلة تفصلنا عن نتائج امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وسط أجواء صعبة لعدد كبير من أولياء الأمور والطلاب الذين ينتظرون تحديد مستوياتهم التعليمية، وبالعودة للتاريخ نجد أن هناك الكثير من المشاهير روت ذكرياتها مع الثانوية العامة فى الماضى ومن أشهرهم بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكانت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" نشرت تسجيلا صوتيا لقداسة البابا تواضروس الثانى، وهو يروى ذكرياته مع الثانوية العامة، وقصة ذهاب والدته مع أبلة شفيقة إلى قداسة البابا كيرلس السادس.

وروى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ذكرياته مع امتحانات الثانوية العامة التى تقدم لها عام 1969 بالتزامن مع ظهور السيدة العذراء أعلى كنيستها بالزيتون وقال البابا: "فى عام 1969 كنت فى الثانوية العامة، وكانت أمى صديقة لشقيقة البابا كيرلس "أبلة شفيقة" وهى مدرسة، وكانت أمى تخشى على بسبب رعب الثانوية العامة إذ تمنينا معًا أن أدخل كلية الصيدلة".

وأشار البابا تواضروس، إلى أن "أبلة شفيقة" شقيقة البابا كيرلس اقترحت على والدته زيارة العذراء والسلام على البابا كيرلس، فقالت والدتى للبابا: "صلى لابنى ليدخل كلية الصيدلة وعادت والدتى دون أى قلق، حيث أزال ظهور العذراء القلق من قلبها".

واستكمل البابا: "لم أرى ظهور العذراء بنفسى ولكن رأيته فى عيون والدتى.. فكنا فرحين ونشعر بالسلام الذى بعثته فى نفس أمى.. واعتقد أن صلوات العذراء والبابا كيرلس كانت سببًا فى دخولى كلية الصيدلة".