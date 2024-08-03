اليوم السابع
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السبت، 03 أغسطس 2024 01:05 م
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صرف معاشات أغسطس 2024 اليوم من ماكينات الصراف الآلى

السبت، 03 أغسطس 2024 01:00 م
صرف معاشات أغسطس 2024 اليوم من ماكينات الصراف الآلى صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات  وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أغسطس 2024 من بنك ناصر الاجتماعي، حيث أشارت الى انتظام  الصرف اليوم السبت من ماكينات الصراف الآلي لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات والبالغ عددهم ما يقرب من 11.5 مليون مستفيد.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن و زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم  كما أكد القانون على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهرى للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

 

 







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