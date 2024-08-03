اليوم السابع
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شعبة مواد البناء: استقرار حديد التسليح عند 37 ألف جنيهًا تسليم أغسطس

السبت، 03 أغسطس 2024 04:37 م
شعبة مواد البناء: استقرار حديد التسليح عند 37 ألف جنيهًا تسليم أغسطس أحمد الزينى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، استقرار سعر حديد التسليح تسليم أرض المصنع لشهر أغسطس 2024 عند نفس مستويات الشهر الماضي.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة، أن الأسعار المسجلة حاليًا لطن الحديد تبدأ من 37 ألف جنيه في أرض المصنع مضاف عليها 14 % شامل القيمة المضافة ويصل سعر الطن إلى 40700 جنيهاً للطن في مصانع أخرى.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء منذ شهرين بعد انضباط سعر الصرف وحدوث تراجع في سعر الدولار واختفاء السوق السوداء.

 







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