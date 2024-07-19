ارتفاع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة 24% ليصل إلى 2.1 مليون طن فى الربع الأول

كتب هانى الحوتى

ارتفع إنتاج حديد التسليح في مصر، بنسبة 24% ليصل إلى 2.1 مليون طن في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ1.7 مليون طن بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بالنمو القوي في صادرات حديد التسليح بنسبة 19% من 336 ألف طن في الربع الأول من عام 2023 إلى 400 ألف طن في الربع الأول من عام 20244، واستفاد المصنعون من تعظيم الصادرات لتأمين عائد بالعملة الأجنبية لاستيراد الخامات، وفق تقرير لشركة حديد عز.

كما زاد إنتاج الصلب المسطح (HRC) بنسبة 1% في الربع الأول من عام 2024، نتيجة زيادة الصادرات بنسبة 44% إلى 411 ألف طن صعودًا من 285 ألف طن في الربع الأول من عام 2023، وذلك رغم انخفاض الاستهلاك.

فيما زاد حجم استهلاك مصر من حديد التسليح إلى 1.55 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 1.429 مليون طن خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 8%-وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية- إلا أن استهلاك مصر من حديد التسليح مازال في انخفاض منذ عام 2016 الذي وصل الاستهلاك فيه إلى 8.6 مليون طن.

بينما انخفض الاستهلاك المحلي من الصلب المسطح (HRC) بنسبة 23% من 396 ألف طن في الربع الأول من عام 2023 إلى 306 آلاف طن في الربع الأول من عام 2024، مرجعًا السبب نتيجة خفض قيمة الجنيه المصري، والنقص الحاد في الدولار مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي، وأدى ارتفاع التكاليف إلى تقليص القوة الشرائية للمستهلكين.