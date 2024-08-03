سوق العياط الجديد نقلة حضارية للقضاء على العشوائية والارتقاء بالخدمة.. صور

كتبت - مرام محمد

وضعت محافظة الجيزة خطة للتوسع فى إقامة أسواق حضارية للباعة الجائلين خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية؛ للقضاء على الأسواق العشوائية والحد من وجود الباعة الجائلين بالطرق العامة وتوفير مواقع خدمية لهم لبيع منتجاتهم بشكل حضاري ولائق.

يعد سوق مركز ومدينة العياط الحضاري الجديد، أحد أبرز الأسواق الحضارية الجديدة بالمحافظة، والذي سيكون افتتاحه وتشغيله خطوة هامة نحو القضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق سبل الراحة للبائعين.

وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن سوق العياط الحضاري الجديد:

-أنشأته المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة ونقل فروشات الباعه الجائلين والمفترشين للطريق العام ونقل باكيات السوق العشوائي القديم داخله.

-يستهدف المشروع القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية بالمدينة ومحيطها وما يتبعها من سلوكيات تؤثر على المظهر الحضاري.

-يقام سوق العياط الحضاري على مساحة 3700م2.

-يتكون السوق من دور أرضي وأول بإجمالي 419 محل تجارى إلى جانب مكاتب إدارية وأمن ومراقبة.

-يضم السوق كافة الخدمات والسلع الاستهلاكية والفاكهة والخضر واللحوم والأسماك.

-مجهز بأنظمة الإنذار الآلى والتعامل مع الحرائق ومغطى بالكامل بشبكة للمراقبة.

-مدعوم بجميع وسائل الحماية والأمان والمرافق اللازمة (مياه - كهرباء - صرف صحي).

-خصصت المحافظة عددًا من الموظفين المكلفين على مدار اليوم بإدارة السوق وأفراد أمن ونظافة مع متابعة أعمال الصيانة الدورية للحفاظ عليه وضمان عوامل الاستدامة، إلى جانب توفير دورات مياه وكافيتريا لخدمة الباعة والمترددين على السوق.

ومن جانبه، وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة العياط، بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم العقود وتركيب عدادات المرافق بالسوق الحضارى بالعياط، تمهيدًا لافتتاحه لسرعة ضم الباعة الجائلين بنطاق المدينة واستيعاب حركة البيع والشراء بصورة حضارية.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة تخصيص مواقع داخل السوق لعرض السلع الموسمية كشوادر بيع حلوى المولد النبوى وسلع رمضان لمنع إقامة الشودار الخاصة بها بنهر الطرق والشوارع.