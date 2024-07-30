نديم إلياس: صناعة التعبئة والتغليف فى مصر مكونا حيويا فى الخدمات اللوجستية

كتب إسلام سعيد

قال المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، ورئيس المجلس التصديري للطباعة، إن صناعة التعبئة والتغليف في مصر تعد مكونًا حيويًا في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تسهم بشكل كبير في كفاءته وفعاليته، وفي السنوات الأخيرة، شهدت هذه الصناعة نموًا ملحوظًا، مدفوعةً بزيادة الطلب الاستهلاكي والنشاطات التصديرية المتزايدة، ومع تطلعنا إلى المستقبل، نتوقع نموًا كبيرًا، خاصة مع الابتكارات في المواد المستدامة والتصميم التي تلعب دورا دورًا رئيسيًا.

وأضاف خلال ورشة عمل بعنوان "تعبئة سلسلة القيمة: النظام البيئي المصري، الفرص والتحديات" ضمن برنامج Business Egypt، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتنفذه DAI، إن التعبئة والتغليف ذات الجودة العالية ضرورية للوصول إلى الأسواق الدولية، حيث يطالب المستهلكون الآن بمواد عالية الجودة، قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام، وتلبية هذه المعايير ليست مجرد مسألة الامتثال للوائح، بل هي أيضًا تعزيز لمميزاتنا التنافسية، فالحلول المبتكرة في مجال التعبئة والتغليف يمكن أن تقلل التكاليف، وتزيد من الربحية، والأهم من ذلك، تعزز صورة العلامة التجارية وثقة المستهلك.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن استكشاف التحديات الحالية واكتشاف الفرص التجارية في صناعة التعبئة والتغليف في مصر من خلال جمع مجموعة متنوعة من الرواد وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وصناع القرار الحكوميين، والمستثمرين،و نسعى إلى إجراء تحليل شامل لسلسلة القيمة في مجال التعبئة والتغليف في مصر.

وتابع "إلياس" أن صناعة التعبئة والتغليف مرتبطة بالعديد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك الغذاء والمشروبات، الأدوية، والسلع الاستهلاكية، وغيرها، لافتاً إلي أن قدرتنا على إنتاج تعبئة وتغليف عالية الجودة ومستدامة تؤثر بشكل مباشر على نجاح هذه الصناعات، سواء محليًا أو دوليًا، ومع سعينا لتعزيز صادراتنا، تصبح جودة وابتكار التغليف لدينا أمرًا بالغ الأهمية، هذا لا يساعدنا فقط في تلبية المعايير الدولية، بل يفتح أيضًا أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية.

وأشار إلي أن نجاح غرفة صناعة الطباعة والتغليف في الانضمام لمنظمة التغليف الدولية WPO كممثل للقطاع الصناعي لجمهورية مصر العربية خطوة مهمة جداً في إطار جهود الغرفة للتواجد بالمنظمات الصناعية العالمية التي لها علاقة بقطاع صناعة التغليف، داعياً الشركات للانضمام إلى مسابقة ارب ستار باك لما لها من أهمية كبري وتعد فرصة ملائم أمام الشركات.