رئيس جامعة سوهاج يترأس الاجتماع الأول لبحث استعدادات تشغيل الجامعة الأهلية

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج الاجتماع التنفيذى الأول، لمناقشة الاستعدادات الأولية لإنشاء الجامعة الأهلية وبحث آليات العمل والدراسة بها، وذلك بحضور المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، الدكتورة فاطمة عثمان رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، الدكتور أحمد عطية أستاذ مساعد بقسم الهندسة الإنشائية، الدكتور أحمد خالد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، والمهندس محمد لطفى ممثل الشركة المنفذة للمشروع.

وقال النعماني، أن إنشاء جامعة سوهاج الأهلية جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء جامعات أهلية تقدم لشباب مصر مستوى تعليمى متميز، يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، وتسهم فى إعداد كوادر متخصصة فى المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة، موجهاً الشكر للدكتور ايمن عاشور على دعمه الدائم لإنشاء جامعة سوهاج الأهلية، وذلك بما يتماشى مع تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة فى مجال التعليم العالى.

وأضاف النعماني، أن جامعة سوهاج لديها العديد من المقومات والعوامل التى سيتم التركيز عليها من خلال العمل فى الجامعة الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى تنوع البرامج وتميزها وتوافر بنية تحتية قوية فضلاً عن التكلفة التنافسية للبرامج المقدمة والمجالات التخصصية، موضحاً انها ستقوم على تنوع التخصصات متتبعة التوجه الرئاسى الذى يدعو إلى تبنى أساليب تعليمية جديدة تتركز على بناء المهارات والتطوير الذاتى للمتعلم وتنوع المجالات البينية.

وأوضح المحاسب اشرف القاضى أن المبنى المخصص للجامعة الأهلية يبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع، وبتكون من دور أرضى و4 أدوار علوية، وسيضم 6 قاعات تدريس سعة 50 طالبا و4 قاعات أخرى سعة 30 طالبا، بالإضافة إلى المعامل الطلابية، الغرف الإدارية والخدمية والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.