اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لاعتزام بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية (إنفوجراف)

السبت، 03 أغسطس 2024 05:06 م
خليك واعى.. لا صحة لاعتزام بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية (إنفوجراف) إنفوجراف لا صحة لاعتزام بيع المطارات المصرية

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فقد تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.

أكدت وزارة الطيران المدنى أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مُشددةً على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف، مُشيرةً إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل.

خليك واعي 
إنفوجراف لا صحة لاعتزام بيع المطارات المصرية 






خليك واعى

بيع المطارات

مجلس الوزراء

الحكومة

مصطفى مدبولى

المطارات المصرية



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