ختام امتحانات الدور الثانى لطلاب النقل بالمعاهد الأزهرية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المنطقة اختتمت اليوم السبت، 3 أغسطس الجاري، أعمال امتحانات الدور الثانى لطلاب النقل الثانوي، وسط حالة من الهدوء والانضباط بجميع اللجان، دون رصد أية شكاوى تتعلق بالأسئلة.

وكان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للقسمين الأدبى والعلمي، قد أدوا امتحانات اليوم الختامى فى هدوء ويسر، كما اختتم طلاب النقل الإعدادى ومرحلة القراءات امتحانات النقل للدور الثانى الأربعاء من الاسبوع الماضي.

أضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تابع سير الامتحانات بعدد من لجان إدارة شرق الزقازيق التعليمية، مؤكدا أن الأسئلة جاءت مطابقة للمناهج المقررة، موجها بسرعة إنهاء أعمال التصحيح والرصد، تمهيدا لإعلان النتائج.