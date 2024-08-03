اليوم السابع
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طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية يؤدون اليوم امتحانات الدور الثانى

السبت، 03 أغسطس 2024 12:00 ص
طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية يؤدون اليوم امتحانات الدور الثانى امتحانات - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، أوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم الانتهاء من امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية الدور الثانى والتى بدأت 24/7 وانتهت يوم 29/7 ، وايضا امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه، إنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات محافظ الدقهلية بالنسبة للامتحانات المشار إليها.







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