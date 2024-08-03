حملة تفتيشية مكبرة من الطب البيطرى على محال بيع الأسماك بالسنطة وطنطا

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت بعض البلاغات من المواطنين، عن وجود اشتباه تسمم غذائي ناتج عن تناول بعض المواطنين أسماك فاسدة، وعلى الفور اصدر توجيهاته لمديرية الطب البيطري بشن حملات تفتيشية على محال بيع الأسماك بالسنطه وطنطا.

من جانبه أشار الدكتور عادل محمد عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أنه تم ضبط 40 كيلو من السردين غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 10 كيلو من السردين بدون بيانات ويشتبه في صلاحيته للاستهلاك الادمي.

وأكد محافظ الغربية، أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطنين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بأسعار السلع او التهاون بأرواح المواطنين واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات بمراكز وقرى المحافظة.

وشدد اللواء أشرف الجندي على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.