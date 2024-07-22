ضبط طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الشأن، أفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن قيام إدارة الصحة العامة والمجازر برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية، بشن حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1700كجم لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق مراكز شبين الكوم وقويسنا وأشمون، وتمت مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن، يأتي هذا ضمن جهود مديرية الطب البيطري في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

فيما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.