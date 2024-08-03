جامعة طنطا تستقبل 2000 طالب من الثانوية العامة فى اختبارات التربية الرياضية

الغربية مصطفى عادل

أجرى الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، جولة تفقدية لمتابعة سير اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، لطلاب الثانوية العامة الجدد للعام الجامعي 2024 /2025، رافقه خلال الجولة الدكتور هانى سعيد عميد الكلية والدكتورة أمانى البحيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد شواطة أمين عام الكلية.

وأكد الدكتور محمد حسين حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات بالكلية، مشيراً إلى أن الكلية استقبلت ما يقرب من 2000 طالب وطالبة من الثانوية العامة منذ بدء الاختبارات الأسبوع الماضي، مشيداً بجهود كلية التربية الرياضية في متابعة استقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لإجراء الاختبارات وإظهار قدراتهم ومواهبهم، وتذليل أي مشكلات وعقبات قد تواجه الطلاب أثناء تأدية اختباراتهم المستمرة حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 وفقاً لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



كما حرص الدكتور محمد حسين خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب المتقدمين لتأدية الاختبارات، وأكد الطلاب على أن اجراءات الاختبارات تتم بسهولة ويسر، وتوفر فرق عمل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والإداريين بالكلية لمساعدة الطلاب على انهاء اختباراتهم.

أضاف الدكتور هانى سعيد أن الكلية اتاحت معامل الحاسب الآلي لمساعدة الطلاب على انهاء تسجيل وحجز مواعيد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بالتنسيق نع المركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية

وأشار إلى أن الكلية تعمل على توفير الإمكانات اللازمة لعمل اللجان، والاطمئنان على راحة الطلاب من خلال لجان تم تشكليها من أعضاء هيئة التدريس الأكفاء بالكلية لإنهاء جميع مراحل الاختبارات سواء اختبار الكشف الطبي المبدئي واختبار الطول والوزن ومؤشر الكتلة والاختبار الشخصي واختبار القوام.



