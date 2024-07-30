جامعة طنطا تحصد الميدالية الذهبية فى كرة اليد بدورة الشهيد الرفاعى

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن حصول الجامعة على المركز الأول، والميدالية الذهبية في دوري الجامعات المصرية لكرة اليد، طلبة (الشهيد الرفاعي) 51 ، بعد فوزها في المباراة النهائية على جامعة القاهرة بنتيجة 46 / 41.

وهنأ الدكتور محمود ذكي الطلاب الحاصلين على المركز الأول، مشيداً بأدائهم طوال فترة البطولة، مؤكدا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية وخاصة الأنشطة الرياضية لدورها في اكتشاف وتنمية مواهبهم، وصقل هذه المواهب والقدرات، وتعزيز الروح التنافسية والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين حرص الجامعة الدائم على توفير كافة الإمكانيات المتاحة بالجامعة للطلاب، وتوفير الدعم اللازم لمواصلة تحقيق المراكز المتقدمة للجامعة، موجهاً الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة النشاط الرياضي على ما تبذله من مجهودات في تدريب وتأهيل الطلاب.

ضم الفريق الطلابي مهند رضا المرسي نواره المقيد بكلية التمريض، ومحمد زكي حامد ميدان المقيد بكلية الحقوق، وادهم محمد محمد الصباغ المقيد بكلية التجارة، وصلاح محمد صلاح جابر المقيد بكلية التربية الرياضية، وعمار ياسر رمضان عبدالسلام المقيد بكلية التجارة، ويوسف ايهاب السيد الشريف المقيد بكلية الحقوق، ويوسف عاطف محمد رشاد المقيد بكلية التربية الرياضية، ومحمد سامح المحمدي عصر المقيد بكلية التربية، وعمر عبدالغني عبدالعزيز مرسال المقيد بكلية الأداب، ومصطفي خالد الجوهري بدير المقيد بكلية الهندسة، ومعاذ نبيل مليجي سيد المقيد بكلية التربية الرياضية، ومحمد هشام عبدالرحيم نور الدين المقيد بكلية التربية الرياضية، وعمر محمد عبد التواب إسماعيل المقيد بكلية التربية الرياضية، وعبدالرحمن محمد لطفي مصطفي المقيد بكلية التربية الرياضية، ومحمود احمد احمد احمدى المقيد بكلية الأداب، واحمد رجب ابو العلا مسعود المقيد بكلية الحقوق، ومحمد وليد احمد ابراهيم المقيد بكلية التربية الرياضية، وحازم رضا سعد الفرماوى المقيد بكلية التربية الرياضية، وياسر وليد السعيد العقاد المقيد بكلية التربية الرياضية.



