تعليم كفر الشيخ: 3315 طالب وطالبة أدوا أول امتحانات الدبلومات الفنية دون مخالفات

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أول أيام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، اليوم السبت، من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، بتوجيهات لواء دكتور علاء علدالمعطي،، محافظ كفر الشيخ، إضافة للتواصل المستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، أن 3315 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية،، أدوا امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، في 23 لجنة منتشرة في كافة الإدارات التعليمية، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات،