اليوم السابع
Ads
السبت، 03 أغسطس 2024 01:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أهم التوصيات الفنية للحصول على إنتاجية عالية من فول الصويا

السبت، 03 أغسطس 2024 01:00 ص
تعرف على أهم التوصيات الفنية للحصول على إنتاجية عالية من فول الصويا زراعة فول الصويا - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد الفول الصويا أحد أشهر المحاصيل مع الذرة الشامية، فى الصيف، مثل محصول القمح فى الشتاء، وتولى وزارة الزراعة اهتماما كبيرا بالمحصول وذلك من خلال الندوات التثقيفية، والإرشاد الزراعى، وكذلك الزيارات الميدانية، التى يقوم بها المختصين، لتعريف المزارعين بأهمية المحصول وطرق الحفاظ عليه، منذ الزراعة حتى الحصاد.

ترجع أهمية الفول الصويا كمحصول استراتيجى خاصة لاستخراج زيت الطعام، كذلك يستخدم كعلف للماشية، وله استخدامات كثيرة وفى موسم الحصاد يتم جمع المحصول ثم يتركة المزارع فى الأرض عرضه للهواء، وذلك من أجل أن يتعرض المحصول للشمس قبل مرحلة الدريس، وذلك لضمان نضج المحصول بشكل كامل، وغالبا ما يبدأ موسم الحصاد فى بداية أغسطس.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات الفنية التي تساهم فى الوصول إلى معدلات إنتاجية عالية:

1- محافظة المنيا تحتل صدارة المحافظات المنتجة لمحصول فول الصويا حيث تزرع أكثر من 93 ألف فدان.

2-  مزارعي منطقة مصر الوسطى بشكل عام، هم الأكثر خبرة ودراية بطرق زراعة البقوليات، علاوة على ارتفاع معدلات الإنتاجية من وحدة المساحة، مقارنة بما عداها من المناطق الأخرى.

‎3- الالتزام باستخدام الأصناف المقاومة يقلص من حجم الخسارة الاقتصادية المتوقعة .

‎4- الالتزام بمواعيد الزراعة المثلى الموصى بها تطبيق معاملات التسميد والري بشكل مقنن .

‎5-  الري على فترات متباعدة عند الحاجة الري في ساعات الصباح الباكر أو بعد الغروب .

‎6- مراعاة الا تتجاوز معدلات ملوحة التربة ومياه الري حدود الـ2000 PPM أن تكون التربة جيدة الصرف والتهوية.

 







فول الصويا

وزارة الزراعة

محصول فول الصويا

زراعة فول الصويا



الموضوعات المتعلقة

أبرز 5 معلومات عن الفول الصويا استعدادا لحصاد المحصول.. التفاصيل

الإثنين، 29 يوليو 2024 02:00 ص

الذرة الشامية نورت الغيطان فى محافظة المنوفية.. المزارعون: المحصول الأساسى الأول طوال فترة الصيف ويوفر لنا الأعلاف للمواشى سنويا.. ووكيل وزارة الزراعة: الفدان ينتج ما يقرب من 30 إدربًا أى ما يقرب من 4 أطنان

الخميس، 20 يونيو 2024 05:00 ص

سنابل الخير.. توريد 231 طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الخميس، 13 يونيو 2024 01:31 ص

مسئول عن 31 محصولًا.. ما هى مهام معهد المحاصيل الحقلية؟

الأربعاء، 31 يوليو 2024 02:00 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة