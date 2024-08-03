تحرير 41 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

تابع اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة فجر اليوم، على المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى بقرى نهطاى والسملاوية وكفر الدغايدة وكفر نواى والعايشة كفر شاهين وكفر الديب.

وأسفرت عن تحرير 41 محضر نقص أوزان، وإنتاج خبز بمواصفات سيئة، وقامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عنانى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديرى مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة .

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير محضر نقص وزن 12 جراما لمخبز بقرية نهطاى ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات لمخبز بمنطقة الدغايدة، وخبز غير مطابق للمواصفات لمخبز بمنطقة السملاوية، ومخبز بمنطقة العايشة و مخبز بكفر الديب ينتجان خبز غير مطابق للمواصفات، محضر نقص وزن 9 جرامات بكفر نواى، مخبز اخر بكفر نواى ينتج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبز بقرية كفر شاهين ينتج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 11 محضر عدم وجود شهادة صحية و11 محضر نقص اشتراطات صحية، كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير 11 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأعرب أهالى المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

وأكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية ، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتى تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا ، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدى مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا على بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

وأِشار"الجندي" إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.