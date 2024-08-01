محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير الجارية بحديقة ميدان الإسكندرية بحى أول طنطا

الغربية مصطفى عادل

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، مساء اليوم بجولة ميدانية لتفقد اعمال التطوير الجارية بحديقة ميدان الإسكندرية بحي أول طنطا ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتجميل شوارع المراكز والمدن لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري الذى يليق بها و يلقى استحسان أبناء عروس الدلتا والمترددين عليها من المحافظات المجاورة، جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، و ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بحديقة ميدان الإسكندرية ، لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا ،حيث تم زراعة 2000 شجرة لزيادة المزروعات، والمساحات الخضراء، وعمل أشكال جمالية بالورود.

وأشار محافظ الغربية ، إلى أن الاهتمام بالحدائق يأتي ضمن الجهود إلى تبذلها محافظة الغربية لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

والتقى اللواء أشرف الجندي عدد من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم الكبيرة بأعمال التطوير في ميدان الإسكندرية ، وعودة متنفس قديم يحمل ذكريات عديدة لأهالي الحى بحديقته التي توجد بها الساعة التي تمثل أحد معالم الحى.

كما استمع محافظ الغربية خلال جولته لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه، مؤكدا لهم ان المحافظة تعمل جاهده على تلبية مطالب الأهالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ، مؤكدًا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة للتعرف على احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقًا للوائح والقوانين المتبعة.