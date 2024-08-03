اليوم السابع
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بورصة الدواجن فى مصر.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق

السبت، 03 أغسطس 2024 07:00 ص
بورصة الدواجن فى مصر.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق دواجن
كتب إسلام سعيد

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استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم السبت 3 أغسطس 2024 ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 75 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 85 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً.

 

وأشارت شعبة الدواجن إلى أن أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تذبذب واضح بعد هبوط ملحوظ منتصف شهر يوليو 2024 ثم اتجه السعر للصعود مرة أخري إلي مستوي 75 جنيها للجرام ليستقر عند هذا المستوى.

 

وأشار إلى أن سعر البيض في الأسواق سجل استقرارًا عند 142 جنيها للبيض الأبيض و137 جنيها للبيض البلدي و149 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.

 

وكانت أسعار الدواجن سجلت الأسبوع قبل الماضى أدنى مستويات لها منذ شهرين  تقريباً مع هبوط فى أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلي 65 جنيها قبل أن تعاود الصعود إلي 75 جنيها.

 


 







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