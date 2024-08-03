انطلاق امتحانات طلاب الدبلومات الفنية للدور الثانى 2024

كتب محمود طه حسين

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان للعام الدراسى 2024، 3 أغسطس الجارى، ويتم عقد الامتحانات وفق الجداول المعلنه من قبل الوزارة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعداد طلاب الدبلومات الفنية الذين يؤدون امتحانات الدور الثانى، موضحة أن هناك 197 ألف و817 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات فى الدور الثانى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2024، على موقع الوزارة عبر الرابط التالي:

https://nategafany.emis.gov.eg/

الجدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2024، بنسبة نجاح 70.9%.

وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 45 طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح 93.33٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 9738 طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح 88.۰9٪؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس عدد 1 طالبة، ومن محافظة القليوبية عدد 1 طالبة، ومن محافظة البحيرة عدد 2 طالبة، ومحافظة المنوفية 1 طالبة، ومحافظة الوادى الجديد عدد 2 طالبة، ومن محافظة الجيزة عدد 2 طالبة، ومن محافظة الشرقية عدد 2 طالبة، ومن محافظة بورسعيد عدد 2 طالبة، ومن محافظة دمياط عدد 2 طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر عدد 1 طالب، ومن محافظة الدقهلية عدد 1 طالبة، ومن محافظة أسيوط عدد 2 طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ 790625 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين 786969 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 558018 طالبا وطالبة.