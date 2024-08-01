320 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بجنوب سيناء.. السبت

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، انطلاق امتحانات الشهادة الدبلومات الفنية بجنوب سيناء يوم السبت الموافق 3 أغسطس، فى إطار بتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

قال عادل عبدالرحمن عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء: تنطلق الامتحانات التحريرية لطلاب وطالبات دبلوم الشهادة الثانوية الفنية "الصناعى، التجارى، الزراعى، الفندقى"، وذلك بدءا من يوم السبت 3 / 8 / 2024 وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 13/8/2024 لمدة 10 أيام بواقع 4 لجان امتحانية وعدد 320 طالب وطالبة.

وأكد عادل عبدالرحمن عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر حيازة الهواتف المحمولة وأى أجهزة إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب، أو انتحال صفة الطالب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق بأى محاولات للغش التقليدى أو الغش الإلكترونى.



واضاف وكيل المديرية، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية للتنسيق مع عرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لتذليل أى عقبات تطرأ أثناء اعمال الامتحانات.