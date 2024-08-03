اليوم العالمي للبطيخ.. اعرف أهم الفيتامينات والمعادن فى فاكهة الصيف

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم في 3 أغسطس من كل عام باليوم العالمى للبطيخ الأحمر، وبحسب خبراء التغذية فإن البطيخ منخفض السعرات الحرارية والسكر ومليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي صحي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البطيخ وأهم الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه، بحسب موقع "nwhealth".

اليوم العالمى للبطيخ.. اعرف أهم الفيتامينات والمعادن فى ملك فاكهة الصيف

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية يحتوي كوب واحد من البطيخ (152 جرامًا) على:

-السعرات الحرارية: 45.6

-الدهون: 0.2 جرام

-الكوليسترول: 0 مجم

-الصوديوم: 1.52 مجم

-الكربوهيدرات: 11.5 جرام

-الألياف: 0.6 جرام

-فيتامين سي: 12.3 مجم

-البوتاسيوم: 170 مجم

-الكالسيوم: 10 مجم

-فيتامين أ: 865 وحدة دولية

-الليكوبين: 6890 ميكروجرام

هل من الجيد تناول البطيخ يوميًا؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يتناول حوالي 10% فقط من الأمريكيين الكمية الموصى بها من الفاكهة وهي كوبين يوميًا.



نظرًا لانخفاض محتواه من السعرات الحرارية والسكر، يمكنك تناول عدة حصص من البطيخ بأمان كل يوم دون التخمين بشأن أي تأثير غذائي طويل الأمد - لكن من الأفضل لصحتك محاولة تنويع أنواع الفاكهة التي تتناولها.

تحتوي الفواكه المختلفة على عناصر غذائية مختلفة، لذا فإن تناول مجموعة متنوعة سيضمن حصول جسمك على كل ما يحتاجه.



يعتبر البطيخ من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفودماب (السكريات القليلة القابلة للتخمر، والثنائية السكاريد، والأحادية السكاريد، والبوليولات)، مما يعني أنه يحتوي على سكريات قصيرة السلسلة يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في هضمها، لذا "قد يسبب الانتفاخ أو عدم الراحة عند تناوله بكميات كبيرة.



الأشخاص المصابين بمرض السكري أو الذين قد يحتاجون إلى حساب حصصهم من الكربوهيدرات يجب عليهم أيضًا الانتباه إلى تناولهم للبطيخ.

فوائد البطيخ

البطيخ مليء بالعناصر الغذائية الأساسية

يحتوي البطيخ على 46 سعرة حرارية فقط لكل كوب، وهو ما يجعله غنيًا بالعناصر الغذائية، فهو يحتوي على حوالي 15% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الأخرى بما في ذلك البوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين ب6.



فيتامين سي يقوي جهاز المناعة ويساعد الجسم على امتصاص الحديد، في حين أن فيتامين أ ضروري لصحة الجلد والعين. كما أن البطيخ غني بالبوتاسيوم، الذي يعمل على خفض ضغط الدم ويدعم عمل الأعصاب، وفيتامين ب6، الذي يساعد الجسم على تكسير البروتينات التي تتناولها ويعزز أيضًا جهاز المناعة ووظيفة الأعصاب.

يوفر جرعة كبيرة من الليكوبين

الليكوبين مركب طبيعي موجود في البطيخ والفواكه والخضروات الأخرى وله خصائص مضادة للأكسدة، هذه المادة هي أيضًا ما يعطي البطيخ لونه الأحمر؛ ولكن بخلاف لونه، فإن الليكوبين مفيد لك أيضًا، إنه ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب، واضطرابات العين المرتبطة بالعمر.



الليكوبين يعمل على حماية خلاياك من التلف، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يكون له تأثيرات خفض ضغط الدم عند تناوله بانتظام من خلال الوسائل الغذائية.



يساعد البطيخ في الحفاظ على ترطيب جسمك، حيث يتكون البطيخ من أكثر من 90% من الماء، يمكن للبطيخ أن يبقيك رطبًا والترطيب مهم بشكل خاص في فصل الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة وقد تفقد السوائل من التعرق.

يساهم في الهضم الصحي

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء وكمية صغيرة من الألياف وكلاهما مفتاح للحفاظ على الهضم سلسًا، حيث تضيف الألياف حجمًا إلى برازك وتحافظ على صحة الهضم، بينما يساعد الماء في نقل الفضلات عبر الجهاز الهضمي.

إنقاص الوزن

اختيار البطيخ بدلاً من وجبة خفيفة حلوة أخرى يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وجدت الأبحاث المحدودة المنشورة في مجلة Nutrients أن الأشخاص الذين اعتبروا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة السريرية وأكلوا البطيخ بدلاً من البسكويت قليل الدسم شعروا بالشبع بشكل أكبر.

يحسن صحة القلب

تظهر الأبحاث أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الليكوبين قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

قد يقلل الليكوبين الموجود في البطيخ من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهو اختلال التوازن بين الجذور الحرة (الجزيئات غير المستقرة التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي، والتي يمكن أن تسبب المرض) وقدرة الجسم على محاربة آثارها.



يمكن أن يزيد الالتهاب المزمن من خطر الإصابة بأمراض معينة، بما في ذلك السرطان، وتُظهر الأبحاث أن الليكوبين لديه القدرة على تقليل الالتهاب ومنع الخلايا السرطانية من النمو، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

وقد أبرزت الدراسات أن زيادة تناولك لليكوبين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي وسرطان البروستاتا.

يساعد البطيخ في تقليل الالتهابات

تركيبة محددة من مضادات الأكسدة والليكوبين وفيتامين سي الموجودة في البطيخ يمكن أن تقلل الالتهابات والأضرار التأكسدية بمرور الوقت.



يمكن أن يسبب الالتهاب تورمًا أو ألمًا أو احمرارًا في الجلد لمن يعانون منه ويمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى حالات خطيرة، بما في ذلك السرطان والربو وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.