الولايات المتحدة الأمريكية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان فورا

وكالات

أصدرت السفارة الأمريكية فى لبنان، بيانا يحذر مواطنيها من البقاء فى لبنان، وطالبتهم بالرحيل بشكل فورى، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية المرتقب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وطالبت السفارة الأمريكية المواطنين بـ"الاطلاع على خيارات الرحلات المتاحة فى مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت. نشجع أولئك الذين يرغبون فى مغادرة لبنان على حجز أى تذكرة متاحة لهم، حتى لو لم تغادر تلك الرحلة على الفور أو لم تتبع مسارهم المفضل".

وأضاف البيان: "يمكن للمواطنين الأمريكيين الذين يفتقرون إلى الأموال للعودة إلى الولايات المتحدة الاتصال بالسفارة للحصول على مساعدة مالية من خلال قروض الإعادة إلى الوطن".

وحذرت: "نوصى المواطنين الأمريكيين الذين يختارون عدم مغادرة لبنان بإعداد خطط لحالات الطوارئ والاستعداد للاحتماء فى مكانهم لفترة طويلة من الزمن".

ونوهت: "فى حالة الإخلاء، قد لا تتمكن من المغادرة مع عائلتك الموسعة، ولا يمكنك اصطحاب الحيوانات الأليفة، ومن المتوقع أن تسدد لـ الحكومة الأميركية تكاليف نقلك إلى مكان آمن. ستكون مسؤولا عن تكاليف السفر من ذلك المكان الآمن إلى الولايات المتحدة".

وأكدت السفارة أن على المواطنين تجنب الاعتماد على الحكومة الأميركية لإخراجها من لبنان، والاعتماد على أنفسهم قدر الإمكان، للمغادرة بأسرع وقت.