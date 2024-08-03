النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام فى الشرقية لـ233 درجة

الشرقية - إيمان مهنى

قرر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024 على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 233 درجة بدلاً من 240 درجة وفصول الخدمات 195 درجه والثانوى الخاص 140 درجة.

أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل فى تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2024 / 2025 تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم فى حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وكان المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ بشأن تنسيق الطلبة الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس الثانوى العام للعام الدراسى 2024 / 2025 والموضح بها عدد الطلاب الناجحين فى الدور الأول والبالغ عددهم 122584 طالبا وطالبة وعدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى بمدارس الثانوى العام والبالغ عددهم 46523 طالبا وطالبة والعدد المستهدف طبقاً للتوزيع التكرارى والبالغ 53028 طالبا وطالبة ولاستكمال الفراغات المطلوبة ليوافق المحافظ على ما تقدم بالنزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام إلى 233 درجة.