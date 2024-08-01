687 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية للدور الثانى بجنوب سيناء السبت

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثانى بمدن المحافظة، بإدارات مدن المحافظة الثمانية، وذلك بدءا من يوم السبت 3 / 8 / 2024 وتستمر حتى الخميس الموافق 8/8/2024، لمدة ستة أيام بواقع عدد لجان 14 لجنة امتحانية، وعدد 687 طالبا وطالبة فى إطار توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

ومن جانبه أكد عادل عبدالرحمن عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية قامت بالانتهاء من كافة أعمال لجنة الإدارة والخاصة بانتداب السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والإداريين، كما تم إرسال خطابات الندب بجميع الإدارات التعليمية وذلك للاستعداد للامتحان .



وشدد عادل عبدالرحمن عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، ومنع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان .



وأوضح أشرف مصطفى رئيس لجنة النظام والمراقبة، أنه تم إرسال بطاقات تحقيق الشخصية وكشوف المناداة رؤساء اللجان عن طريق لجنة النظام والمراقبة.



وأوضح اعصام رجب رئيس لجنة الإدارة، أن إجمالى عدد المشاركين فى أعمال الامتحانات من "رئيس لجنة ومراقب أول ومراقب وملاحظ وإداري" يبلغ 240 مشارك لعدد 8 إدارات تعليمية .