القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر تتفقد اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

الأقصر - أحمد مرعى

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية بكلية الفنون الجميلة لمتابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية، وذلك برفقة الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكلية.

واستطلعت الدكتورة صابرين عبد الجليل، آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات، مؤكدة حرص جامعة الأقصر على توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات، واستمعت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، إلى عدد من أولياء الأمور وطمأنتهم أن عملية الاختبارات تتسم بالدقة والشفافية وأن كل طالب سيحصل على حقه كاملاً.

وقالت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، إن الهدف من هذه الاختبارات هو تقييم المهارات الأساسية للطلاب في مجالات الفنون المختلفة، وذلك لاختيار الطلاب الأكثر استعداداً وموهبة لهذه التخصصات الفنية الدقيقة.

وفى نفس السياق، استقبلت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، وفد كلية الفنون الجميلة، لتهنئتها بتكليفها للقيام بأعمال رئيس الجامعة، وضم وفد كلية الفنون الجميلة الدكتور أحمد محي حمزة، عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس، وتقدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل بالشكر والتقدير؛ لوفد كلية الفنون الجميلة لحرصهم على تقديم التهنئة.

كما تقدم وفد من كلية السياحة والفنادق بخالص التهاني للدكتورة صابرين عبد الجليل، وذلك لتكليف سيادتها قائم بأعمال رئيس الجامعة، وضم الوفد الذي استقبلته الدكتورة صابرين عبد الجليل ،الدكتور مايكل زكي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حراجي وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وأعربت الدكتورة صابرين عبد الجليل عن اعتزازها، وتقديرها؛ لوفد كلية السياحة والفنادق لحرصهم على تقديم التهنئة، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لخدمة كل منتسبي جامعة الأقصر.



القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر تتفقد إختبارات الفنون الجميلة



القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر تتفقد إختبارات القدرات



جولات على إختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة