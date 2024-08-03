الجالية المصرية في باريس: ندعم الدولة المصرية بالخارج عبر 15 مليون مصرى

كتب محمود راغب

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى لتحالف المصريين فى الخارج بحضور المئات من أعضاء وقيادات الجاليات فى الخارج وذلك للإعلان عن تأسيس التحالف الدولى للمصريين فى الخارج.

ويأتى مؤتمر التدشين المقام بمصر، بمشاركة عدد كبير من الجاليات والكيانات المصرية حول العالم، وعدد من الشخصيات العامة، وبمشاركة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى.

وأشار صالح فرهود عضو المجلس الرئاسى رئيس الجالية المصرية فى باريس، أن غرض المؤتمر مصر ودعم مصر والدفاع عن المصريين فى الخارج، لافتا أن المصريين فى الخارج يمكنهم تحويل 100 مليار يورو وليس فقط 32 مليار يورو أو دولار.

وأوضح أن التحالف يضم ممثلين من 32 دولة، وكل المشاركين غرضهم دعم الدولة المصرية، بعيدا عن الأنانية وحب الذات، موضحا أن التحالف سيتصدى لأعداء مصر فى الخارج والرد عليهم والدفاع عن الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية.



وأشار إلى أن هناك نحو 15 مليون مصرى فى الخارج يحبون بلدهم ويدافعون عنها، مشيرا أنه مع كل زيارة رئاسية نخرج وراء الرئيس السيسى، ونقف ضد كل من يحاربون مصر فى الخارج.

ونوه لأهمية دعم الاقتصاد الوطنى من خلال الاتحاد من أجل أن تكون مصر الأعظم فى العالم، ومن اجل انعكاس ذلك على المصريين فى الخارج.



جانب من المؤتمر



تحالف المصريين فى الخارج



المشاركين بالمؤتمر



صالح فرهود



