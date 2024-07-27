انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للتحالف المصرى بالخارج 3 أغسطس بالقاهرة

كتب ـ محمود راغب

تنطلق فعاليات المؤتمر الأول للتحالف المصري في الخارج، والذي يضم رؤساء وقيادات وأعضاء الجاليات المصرية بالخارج يوم 3 أغسطس المقبل بأحد فنادق القاهرة، وذلك لإعلان تدشين التحالف الداعم للدولة المصرية والإعلان عن تشكيل التحالف ولجانه النوعية.

أشار الدكتور محمد علي عضو مؤسس بالتحالف، إلى أن الهدف الرئيسي من التحالف هو (المصري بالخارج) وبحث المشاكل والتحديات في العمل والسفر، وكل ما يتعلق بحياة المصريين في الخارج، حيث إن "الأولوية الآن هو ترتيب البيت الداخلي للمصريين بالخارج".

ولفت صالح فرهود، عضو المجلس الرئاسي للتحالف رئيس جالية باريس، إلى أن هذا التحالف الدولى لكل المصريين بالخارج كيان وطني كلنا واحد لا فرق بين رئيس ومرؤوس ولا مؤسس وغير مؤسس هدفنا واحد هو طريق النجاح للجميع كل فى موقعة وأعماله.

وأضاف، أننا نعمل من أجل هدف وهو العمل التطوعى من أجل الوطن والمواطن والحفاظ عليه، وأن نكون قدوة حسنة لمصرنا الغالية ونعاهد الله على الحفاظ على ميثاق هذا التحالف والعمل به لخدمة الوطن والمواطنين، وأن نلتزم جميعا بالإحترام والتقدير لكل من يشارك فى هذا التحالف.

وأشار علاء ثابت رئيس بيت العائلة في برلين عضو المجلس الرئاسي للتحالف، إلى أننا نسعي فور تدشين التحالف لدعم بعض القرى المصرية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات لدعمها بجانب العديد من أعمال الخير، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك مساهمات من أعضاء التحالف لهذا الغرض، بجانب تبني العديد من الأفكار الاستثمارية الفترة المقبلة.

وأكد محمود السلاموني عضو التحالف من هولندا، أن التحالف يهدف لدعم الاقتصاد المصري وبالنسبة لموضوع السياحة يجب أن يكون لدينا بعض الحلول من خارج الصندوق، والتركيز على السياحة الدينية على سبيل المثال.

من جانبه، أوضح نشأت زنفل عضو المجلس الرئاسي للاتحاد، أن ‏هناك العديد من الأفكار المهمة التي طرحها أعضاء التحالف خلال اللقائين السابقين عن طريق "زووووم" والذي شارك فيهما نحو 200 عضو كلها أفكار داعمة للاقتصاد الوطني من خلال تأسيس شركة متخصصة في التصدير والاستيراد، إضافة إلى مقترحات مقدمة لجذب السياح إلى مصر علاوة على العديد من المناقشات التي سيخرج بها المؤتمر الأول للاتحاد بمشاركة حاشدة من عشرات الدول.

‏وأضاف أنه تتم دراسة إنشاء جمعية للمصريين في الخارج غرضها دعم الاقتصاد المصري من جانب وفي الوقت نفسه حل المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج وربط الجيلين الثاني والثالث بالوطن الأم.