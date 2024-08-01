البورصة تربح 139 مليار جنيه خلال شهر يوليو

كتبت أسماء أمين

حققت البورصة المصرية أداء قويا خلال تعاملات شهر يوليو الماضى ليربح رأس المال السوقى 139 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2,010.7 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو %7.41 خلال الفترة ، مقارنة بـ 1.871 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 29,378.82 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو .%5.81 بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسية 10.4% ليغلق عند 6,838.44 نقطة, اغلق مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا على صعود بنسبة 8.65%، ليغلق عند 9762 نقطة.

وسجلت حجم التعاملات خلال شهر يوليو حوالى تريليون جنيه، كان نصيب الأسهم فيها 10.66% من تعاملات داخل المقصورة، بينما مثلت التعاملات على السندات وأذون الخزانة 89.34%.

واستحوذ المستثمرون المصريين على 88% من حجم التعاملات، بصافي مشتريات 2.881 مليار جنيه، وبلغ تعاملات المستثمرين العرب 6.2%، بصافي مبيعات 1.423 مليار جنيه، والأجانب 5.8% بصافي مبيعات أيضا 1.458 مليار جنيه.