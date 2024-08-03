البنتاجون يكشف عن الآليات العسكرية المرسلة إلى الشرق الأوسط

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح اليوم /السبت/، أن وزير الدفاع لويد أوستن، أمر بإرسال سفن تابعة للبحرية الأمريكية، ومدمرات، وسرب من المقاتلات، وقوات إضافية، إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك على وقع التصعيد الذي تشهده المنطقة.



وذكر البنتاجون - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن "الجيش الأمريكي رفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية"، مضيفا أن "أوستن، أمر بإرسال المزيد من أسلحة الدفاع الصاروخية الباليستي الأرضية البرية في الشرق الأوسط".



وأضاف البيان أن "وزير دفاع أمر بإرسال سفن تابعة للبحر الأمريكية ومدمرات"، وأنه "سيتم إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى المنطقة"، موضحا أن "أوستن، أبلغ إسرائيل بالتغييرات الحالية والمستقبلية التي ستطرأ على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بما يشمل نشر قوات إضافية في المنطقة".



تأتي هذه التطورات في ظل قلق واشنطن بعد عمليتي اغتيال لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، في طهران، واغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر، في بيروت.