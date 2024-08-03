الاعتماد والرقابة الصحية: تعزيزا التطوير المؤسسي بالتعاون مع وزارة التخطيط

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتورأحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية التخطيط الاستراتيجي في تحقيق النجاح المؤسسي مع التقييم المستمر لمؤشرات اداء الخطط ومرونة التقويم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرا إلى ما يؤكده علم الادارة من أن "فشل التخطيط.. تخطيط للفشل" حيث يحدد التخطيط السليم والمبني على أسس ومنهجية سليمة بوصلة اتجاه المؤسسة ومشروعاتها الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعالية مراسم تسليم شهادات اتمام برنامج التخطيط الاستراتيجي للمتدربين من فريق العمل بالهيئة حيث استقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئاسة السيد محمد ابراهيم، الوكيل الدائم للتخطيط الاستراتيجي، لبحث التعاون المشترك في اطار تعاون الهيئة مع الوزارة في مجال تنمية الكوادر البشرية، وتعزيز التطوير المؤسسي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن التخطيط الاستراتيجي القائم على أسس علمية هو بوصلة توجّه المؤسسات نحو تحقيق أهدافها، مشدداً على أهمية التقييم المستمر لضمان فعالية الخطط.

ومن جانبه، أشاد السيد محمد ابراهيم، الوكيل الدائم بوزارة التخطيط، بالعمل المشترك مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحيةGAHAR وبنتائج البرنامج المشترك والتي شملت اضافات هامة في مجال الحوكمة والتوافق مع برنامج الحكومة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك بالتعاون مع الادارة العامة للتخطيط الاستراتيجي برئاسة د. راندا عبده، وعضوية كل من: د.هبة حسام، مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، د. هايدي عبد الوهاب، مدير ادارة المشروعات الاستراتيجية، ا. عبد الله الشريف،مدير ادارة التقييم والمتابعة، ا. احمد البنا، مدير ادارة الأزمات والكوارث.

