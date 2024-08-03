استبعاد الأمير هاري وميجان ماركل من الرحلة الصيفية السنوية للعائلة الملكية

إيهاب محمد

استبعد الأمير هارى وميجان ماركل، من التجمع الصيفي السنوي للعائلة الملكية في قلعة بالمورال هذا العام، حيث واصل الملك تشارلز الثالث تقليد والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، بالسفر إلى العقار الملكى في المرتفعات الاسكتلندية نحو نهاية الصيف، لكن دوق ودوقة ساسكس وأطفالهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، لم يتلقوا دعوة منذ سنوات، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

لم يتم تأكيد الخبر من قبل أي من الطرفين حتى الآن، وقد تواصلت صحيفة "ديلى ميل"، مع ممثلي قصر باكنجهام وساسكس، للتعليق، ومن بين أفراد العائلة الملكية الآخرين المتوقع وصولهم إلى بالمورال هذا العام، الأمير ويليام، وزوجته كيت ميدلتون، مع أطفالهما الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وقال مصدر لصحيفة Express.co.uk، إن أمير ويلز سيكون هناك، مضيفًا: "سيكون حدثًا منخفض المستوى هذا العام حيث سيجتمع الجميع فقط للاسترخاء والراحة"، ومن المتوقع أيضًا أن تنضم الأميرة آن، وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس، إلى العائلة في التجمع المقرر عقده منتصف أغسطس.

لكن ليس من المتوقع أن ينضم إليهم هاري، الذي تحدث في السابق عن حبه لـ بالمورال، بعد أن أمضى جزءًا كبيرًا من طفولته في هذا المنتجع، حيث كتب الدوق في مذكراته "سبير": "بالنسبة لي، كانت بالمورال دائمًا بمثابة الجنة بكل بساطة، إنها مزيج بين عالم ديزني وبعض بستان الدرويد المقدس، كنت دائمًا مشغولًا جدًا بالصيد والرماية والجري صعودًا وهبوطًا على التل، ما أحاول قوله هو أنني كنت سعيدًا هناك".

ومع ذلك، فإن بالمورال تحمل أيضًا العديد من الذكريات الحزينة للعائلة الملكية نظرًا لأنها المكان الذي توفيت فيه إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا في سبتمبر 2022.